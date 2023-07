Gil do Vigor afirma que precisará refazer prova de PhD após erro

CS Cecília Sóter

Gil do Vigor - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O economista e ex-BBB Gil do Vigor usou as redes sociais, neste sábado (22/7), para atualizar os fãs e seguidores sobre um problema que teve com a prova de uma disciplina do PhD que cursa na Universidade de Davis, nos Estados Unidos.

Gil já havia contado que tinha sido reprovado na disciplina de microeconomia e que solicitou o arquivo da prova para conferir a correção, notando a ausência de oito páginas no documento. Ao reportar o caso à instituição, ele foi informado de que teria que refazer a prova.

Em uma publicação no Twitter, o economista falou novamente sobre o caso: "Sobre o PhD, recebi a confirmação que preciso refazer a prova mesmo que verificado a falha quanto as páginas perdidas. Como diz o ditado, o que não me mata, me torna mais forte! Decidirei o que faço e a vigorosa me deu todo apoio sobre recorrer da decisão. Pensarei e comunico a todos vocês minha decisão."