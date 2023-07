Em busca do título inédito, Brasil estreia na Copa sem estrelas no escudo

AG Aline Gouveia

Camiseta da Seleção Brasileira feminina - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

A Seleção Brasileira feminina estreou na Copa do Mundo sem as cinco estrelas no escudo da CBF. A equipe passou a ter um uniforme exclusivo em 2020 e estreou a novidade no mundial da Fifa contra o Panamá nesta segunda, vencendo por 4 a 0. A ideia da camiseta é dar foco e valorizar o futebol feminino, já que as estrelas presentes no escudo foram conquistadas pelo time masculino. A Seleção da técnica Pia Sundhage busca o primeiro título.

Contra o Panamá, a meia-campista Ary Borges marcou três gols e deu uma assistência para a atacante Bia Zaneratto. Após a goleada no jogo de estreia na Copa do Mundo, o Brasil jogará contra a França no próximo sábado (29/7), às 7h. A Seleção lidera o Grupo F, após as francesas empatarem com a Jamaica no primeiro jogo.

Além da camiseta exclusiva, a Seleção feminina também conta com a campanha #PelaPrimeiraEstrela. A busca pelo título inédito é esperada com empolgação porque esta é a última Copa da jogadora Marta — maior artilheira do mundial e única mulher eleita por seis vezes como a melhor jogadora do planeta.

Neste ano, a seleção campeã receberá o prêmio de US$ 150 milhões (cerca de R$ 750 milhões na cotação atual), sendo cerca de três vezes mais que em 2019. A título de comparação, na Copa do Catar, em 2022, os argentinos faturaram US$ 440 milhões (R$ 2,3 bilhões na cotação da época), valor quase três vezes maior do que o ofertado na Copa feminina.