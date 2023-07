Em anúncio nas redes, mãe de Jout Jout anuncia que a influencer teve um filho

CB Correio Braziliense

A influenciadora digital Julia Tolezano da Veiga Faria, conhecida pelo apelido de Jout Jout, teve seu primeiro filho em março deste ano - (crédito: Divulgação)

A influenciadora digital Julia Tolezano da Veiga Faria, conhecida pelo apelido de Jout Jout, teve seu primeiro filho em março deste ano. Quem revelou foi a mãe de Jout Jout, Marize Tolezano no Instagram. O post da mulher passou despercebido por meses e viralizou nesta segunda-feira (24/7).

“Foi mágico ver a Julia parir em casa, quase no jardim, apesar de todo o medo que eu tinha. Fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida, do poder que Deus nos deu de trazer à vida um ser que se formou dentro de nós”, escreveu a mãe no Instagram.

A foto foi marcada no distrito de São Pedro da Serra, na cidade de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro. O nome do bebê não foi revelado.

Apesar de falar sobre a representatividade do parto na natureza, a empresária não deixou de ressaltar a importância da ciência. “ É claro que devemos muito à medicina, às cirurgias necessárias, mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção e experiência inexplicáveis”.

A notícia do nascimento do bebê viralizou no Twitter e os fãs comemoram: “Saber que a Jout Jout se afastou da internet devido a descoberta da sua gravidez e foi ter seu filho em um sítio, longe de toda toxicidade e gente patética da internet me gerou uma felicidade genuína por ela. Essa mulher merece muito ser feliz”, escreveu um. “Imagina a sorte desta criança em ter a simplesmente a Jout Jout como mãe? Meu Deus, que privilégio”, disse outro.

Depois de anos afastado do seu canal do YouTube, Jout Jout anunciou o encerramento das atividades na plataforma e nas redes sociais em julho de 2022. "A minha vontade de falar com muita gente foi dando espaço a uma vontade de falar com pessoas que eu consigo ver", disse na época.