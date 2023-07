Od Observatório dos Famosos

Andressa Urach choca ao revelar detalhes da vida sexual com o ex-marido - (crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial)

Andressa Urach causou nas redes sociais ao abrir detalhes íntimos da vida com o ex-marido, Thiago Lopes. A modelo acabou de perder a guarda do filho para o ex-marido.

"Vida promíscua"

A Miss Bumbum falou primeiro que, o ex-marido era seu cliente e acabaram se apaixonando. Porém, afirmou que, por ele não gostar de promiscuidade, o relacionamento não deu certo.

"Sim, ele era meu cliente, mas teve muita química e a gente se apaixonou", disse, respondendo um internauta. E foi na sequência que fez publicações reveladoras.

"Eu me apaixonei por ele porque ele me comeu muito gostoso, inclusive me fez gozar várias vezes. Por isso, me apaixonei, a gente casou, por isso ele casou comigo. A gente só não está junto porque ele não gosta de putaria", disparou.

Andressa Urach então finalizou dizendo: "Se ele gostasse, a gente estaria fazendo putaria juntos, essa é a verdade. Se ele gostasse da vida promíscua, eu estaria gravando junto com ele, mas ele nunca faria isso. Então, é uma pena, vamos em frente que tem outras oportunidades".

