Mulher faz gesto obsceno para Leo Santana e toma fora em público - (crédito: Reprodução/Instagram @leosantana)

Leo Santana lançou um desafio para o público, no hit ‘Posturado e Calmo’ e chama um fã sempre para participar do momento em cima do palco. Mas dessa vez, tudo saiu fora do planejado.



Ao chamar uma senhora para o palco, ela se empolgou e começou a fazer gestos obscenos para o cantor, que se sentiu invadido e pediu respeito. Sendo assim, mandou a mulher descer e deu um ‘fora’ na frente do público que estava assistindo.

"Falta de respeito"

"Parou, parou. Aí já é falta de respeito", disparou, parando completamente a música ao ver a mulher fazendo o ato obsceno. "Sou casado, respeite minha esposa", pediu, retirando a mulher no palco na sequência.

Para seguir o desafio, Leo Santana comtemplou outra pessoa, sem maiores problemas.

