Melody alfineta noivo de Larissa Manoela em meio à drama familiar

Melody opinou em torno da grande polêmica envolvendo a atriz Larissa Manoela, que atualmente enfrenta um drama familiar desde que rompeu suas relações com os pais, que administravam sua carreira.

Após a repercussão causada pela entrevista da artista ao programa Fantástico, da Globo, a jovem cantora, de 16 anos, concordou com o comentário de um internauta que afirmava que ela é uma pessoa carente, e alfinetava o noivo, da artista, o ator André Luiz Frambach.

Em uma postagem na página ‘Alfinetei’, do Instagram, ironizando o "clima" no grupo de WhatsApp da família da atriz, o seguidor opinou: "É uma menina muito carente. Esse cara que ela está vê essa fragilidade dela para manter dominância. Nesse momento, ela deveria se priorizar, tirar um tempo para si, depois ela pensava em relacionamento", disse.

Nos comentários, Melody concordou com a opinião do seguidor, e acrescentou: "Finalmente alguém que enxergou o mesmo que eu", disse a cantora, do hit ‘Love, Love’. Em tempo, a artista, que ainda é menor de idade, também possui a carreira sob tutela do pai, o produtor Thiago Alves, mais conhecido como MC Belinho.

