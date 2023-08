Od Observatorio dos Famosos

Letícia Spiller impressiona fãs com declaração ao ex Marcello Novaes - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram

Letícia Spiller usou as redes sociais neste último domingo (13), e fez uma celebração em dose dupla durante o Dia dos Pais. Isso porquê, seu ex-marido, Marcello Novaes, completou mais um ano de vida em plena data comemorativa, e foi recepcionado com uma grandiosa homenagem da atriz, com quem já teve um relacionamento entre 1995 e 2000.

Através do Instagram, a atriz ressaltou a amizade que ambos construíram, e não poupou elogios ao também ator, com quem teve um filho, Pedro Novaes, hoje aos 26 anos.

"Esse cara… O aniversário é seu, mas o presente é nosso sempre. Que orgulho desse pai que você é, que alegria ser da sua companhia! Tanto aprendemos um com o outro! Você é fortaleza, amizade, parceria, é somar, é puro amor verdadeiro. Obrigado meu amor! Que você receba em dobro essa felicidade, esse amor sempre, sempre, sempre", escreveu Letícia Spiller, na legenda. Os comentários, inclusive, foram repletos de comentários enaltecendo a maturidade de ambos.

"A relação entre pais separados que todo mundo espera…", disse uma. "A maturidade de milhões", enalteceu outra. "O ex-casal mais fofo que já vi!", derreteu-se uma terceira pessoa. "Uma vez que o sentimento vem do coração, ele nunca se perde", filosofou uma quarta seguidora.

A post shared by Leticia Spiller (@arealspiller)

