31° edição da Expoabra 2023 chega a Brasília em setembro

Expoabra 2023 - (crédito: Site oficial Expoabra/ Repordução)

Para dinamizar a cena pecuária do DF, Brasília recebe a 31° edição da Expoabra entre os dias 3 e 17 de setembro. Grande feira agropecuária, o evento é localizado no Parque de Exposições da Granja do Torto e oferece shows de artistas sertanejos, leilões, esportes equestres, feiras orgânicas, área gastronômica, mostra de animais, além de palestras e exposições de novidades tecnológicas do setor agropecuário.

Entre as atrações, a exposição agropecuária acontece todos os dias, com entrada gratuita, das 9h às 17h. A saída às 17h é obrigatória para manutenção do parque, sendo reaberto para shows às 19h.

Os shows começam na quinta-feira (7/9), com Diego e Arnaldo, Felipe Araújo e Rick e Rangel. Na sexta-feira (8/9), se apresentam Leo Raphael, Pedro Paulo e Matheus, além de Heverton e Heverson. No sábado (9/9), sobem no palco Edson e Hudson, Cleber e Cauan, como também, Luiz Gustavo.

Na segunda semana do evento, Humberto e Ronaldo, Rio Negro e Solimões e George Henrique e Rodrigo apesentam na sexta-feira (15/9). Para encerrar a temporada de shows, Zezé Di Camargo e Luciano, Vitinho Imperador, Belluco e Wilian e Marlon sobem ao palco da arena no sábado (16/9).

