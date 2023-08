Viih Tube revela que já apanhou na rua após cancelamento

Observatório dos Famosos

Viih Tube - (crédito: Reprodução/YouTube)

Viih Tube relembrou os momentos mais tensos enfrentados na sua carreira, e confessou já ter apanhado de um desconhecido em virtude do cancelamento que sofreu nas redes sociais. Durante entrevista ao canal da jornalista Fernanda Catania, conhecida como Foquinha, em seu canal no YouTube, ela deu detalhes.

"Perdi minha essência"

"Eu me prendi em uma caixa, tinha muito medo de ser cancelada, entrei em uma fase totalmente depressiva, fiz muita terapia, fiquei muito mal. Entrei em uma caixinha e perdi minha essência. Eu virei um robô, tudo o que todo mundo falava, eu falava igual, com medo de dar a minha opinião. Tudo eu tinha medo", confessou a atriz e youtuber.

Viih Tube, que foi uma das participantes do BBB21, ainda alegou que decidiu aceitar o convite para o reality show em virtude da tentativa de ‘limpar a imagem’, e lidar com as consequências do cancelamento. "Entrei no BBB por isso. Eu falei: ‘Chega, está tudo bem errar’. Eu perdi a minha essência. Por isso que eu saí do BBB tão em paz", disse ela, que relembrou o nível dos ataques que sofreu.

"Não vou falar que foi necessário, porque algumas coisas que eu passei acho que foram desnecessárias, cheguei até a apanhar na rua. Cheguei em um nível de cancelamento grande. Mas acho que ter passado por tudo aquilo me tornou muito mais forte", explicou Viih Tube, que hoje é casada com o também ex-BBB Eliezer, e mãe de Lua, de 4 meses.

