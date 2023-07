Viih Tube expõe sofrimento em rotina de mãe: "Dor muito forte na coluna"

Od Observatório dos Famosos

Apesar de amar cuidar da filha de 3 meses, Viih Tube acabou confessando o lado ruim da maternidade através dos stories do Instagram nesta segunda-feira (10).

"Hoje foi um dia muito difícil para mim. Estou com uma dor muito forte na coluna, provavelmente pela falta de exercícios com a rotina de carregar a Lua. Vou voltar esta semana a fazer. Ufa", contou a ex-bbb.

Ela já havia falado sobre o mesmo assunto na semana passada, quando reclamou das fortes dores que sente na coluna, ao carregar Lua.

"Uma fissura muito grande, começou a queimar, latejar, ficar quente e inflamado o meu peito. Estava tensa a situação", disse.

