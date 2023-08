Observatório dos Famosos

Arthur Aguiar fala sobre pós-BBB: "Imaginei que ia ser diferente" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Arthur Aguiar

Arthur Aguiar, ator e cantor, concedeu entrevista ao podcast CARAS, e admitiu que o pós-BBB não foi exatamente como almejava, mas preferiu ter um discurso otimista da situação.

‘Imaginei que ia ser diferente do que foi’

"Imaginei que ia ser diferente do que foi. Hoje, depois de um ano e alguns meses, se meu pós tivesse sido diferente, eu não teria começado a empreender, eu teria continuado mais nesse lado artístico. Seria bom, mas não estaria começando coisas minhas e desenvolvendo coisas que também vão impactar a vida de outras pessoas", começou ele.

"Hoje eu consigo olhar para a situação e ver coisas positivas. Não vou dizer que eu não gostaria que tivesse sido diferente, eu gostaria, mas provavelmente se tivesse sido diferente eu não estaria desenvolvendo o que estou agora e, a médio, longo prazo, eu acho que isso vai ser mais interessante do que se tivesse sido como eu imaginei", prosseguiu.

"Deus sempre sabe o que é melhor para você e eu prefiro me agarrar nisso. Eu acho que o Big Brother teve um propósito. Não era sobre mim o programa, eu acho que foi muito mais para demonstrar o que Deus é capaz de fazer, do que o Arthur. Por isso eu digo que o programa não foi mérito meu, as pessoas se envolveram muito, mas nada teria sido possível se não tivesse sido da maneira como Deus fez", concluiu.