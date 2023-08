Observatório dos Famosos

Selena Gomez - (crédito: Reprodução/Instagram @selenagomez)

Selena Gomez anunciou o lançamento do seu novo single, ‘Single Soon’, no início desta quinta-feira (17/8). Através das redes sociais, a cantora norte-americana alimentou as expectativas dos fãs sobre a chegada do seu terceiro álbum de estúdio, e confirmou o processo de produção do disco.

"Vocês estão pedindo novas músicas há um tempo. Como ainda não terminei o SG3, queria lançar uma musiquinha divertida que escrevi há um tempo", disse a artista. "[A música] é perfeita para o final do verão", garantiu ela. A faixa será disponibilizada oficialmente nas plataformas digitais no próximo dia 25 de agosto.

A capa do novo single de Selena Gomez trouxe a cantora sentada no banco de um carro, com um look poderoso, marcada pela luminosidade roxa do ambiente. Em outras fotos promocionais, a cantora surge sorridente ao lado das amigas.

O último disco lançado por Selena foi Rare, em 2020. De lá pra cá, a cantora se dedicou ao lançamento do EP de reggaeton, Revelación (2021), e emplacou ‘Calm Down’, remix da canção de Rema, que atualmente domina as principais paradas musicais no mundo, lançada no final de 2022.

O post Selena Gomez anuncia novo single e dá detalhes sobre terceiro álbum foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.