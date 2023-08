Kéfera mostra resultado de lipoaspiração e rebate críticas da web

Observatório dos Famosos

Kéfera

Reprodução/ Instagram Kéfera (Foto: Reprodução/Instagram)

Kéfera, influencer, usou a rede social para mostrar o resultado da lipoaspiração. A famosa, bem à vontade, de calcinha e top, foi questionada por uma seguidora, que ficou perplexa com a situação.

‘Não acredito’

"Não acredito que você também se rendeu às cirurgias", disse a seguidora indiscreta. Sem papas na língua, Kéfera fez um longo desabafo nos stories.

"Não vejo como eu me ‘rendendo’ à algo, porque acho muito violento o discurso que te obriga a auto aceitação. Com um tom zero humanizado, descartando que a sociedade é muito maldosa e impiedosa com as mulheres. Principalmente as que estão na mídia, onde existem resquícios dolorosos de cobranças excessivas conosco, que chegar com a imposição "se ame e ponto final" , só gera mais pressão ainda", começou ela.

"Ainda mais quando você não consegue. Foi uma decisão tomada exclusiva por mim, com muito cuidado e sessões de análise por trás desse assunto. Por isso eu disse e reforço: cada um sabe das suas dores e dos seus limites. Indico muito esse episódio de podcast, que inclusive ouvi várias vezes por meses e tive muitas reflexões. No final do ep, especificamente 1:00.3 É PURO OURO", concluiu.