Ator Guilherme Leicam é assaltado no RJ: "Arma na cabeça"

Guilherme Leicam - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Guilherme Leicam compartilhou uma experiência angustiante em sua conta no Instagram, revelando ter sido alvo de um assalto à mão armada há duas semanas no Rio de Janeiro. No primeiro vídeo postado, o talentoso ator detalhou o terrível incidente, compartilhando a abordagem dos assaltantes e transmitindo uma mensagem de otimismo apesar do susto.

Através de Stories subsequentes, ele exibiu imagens das câmeras de segurança da rua, que capturaram o momento do roubo. Guilherme relatou que estava acompanhado por dois amigos durante o incidente. O trio foi confrontado por indivíduos armados, que os ameaçaram e roubaram seus pertences.

"Fala, pessoal! Estou de volta aqui, no Instagram, graças a Deus. Algumas pessoas não sabem, mas há duas semanas fui assaltado à mão armada. Dois bandidos desceram do carro, colocaram a arma na minha cabeça e de mais dois amigos, levaram nossos celulares, documentos e meu carro também", iniciou.

"Nessa hora passa um filme na nossa cabeça. Quando um dos bandidos falou ‘vire de costas, levante as mãos e não olhe para trás’, a gente pensa: será esse o fim?", recordou. "Mas, graças a Deus, a gente está aqui agora podendo contar essa história com saúde, com vida. Os bens materiais podem ser reconquistados. O bem material é para servir o homem. Eu fico triste por ter pessoas assim no mundo, que estejam precisando fazer isso. Eu não entendo, por que uma pessoa faz isso com a outra? Só espero que a justiça de Deus seja feita, não desejo mal a ninguém, só desejo que a gente tenha mais amor no mundo, que a gente não precise passar por esse tipo de coisa", disse.

