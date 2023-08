Observatório dos Famosos

Rafael Ilha choca com harmonização; veja antes e depois - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Rafael Ilha

Durante a transmissão do Fofocalizando, nesta quinta-feira (17), Rafael Ilha protagonizou uma surpreendente transformação ao aceitar o convite da equipe do programa do SBT para realizar uma harmonização facial.

A metamorfose do artista impressionou a apresentadora Chris Flores, que não conteve sua reação de espanto ao vê-lo no palco da atração. Com entusiasmo, ela exclamou: "Gente, ficou muito bom!"

Antes de embarcar nesse desafio, Rafael Ilha abriu seu coração e confessou seus incômodos em relação a alguns detalhes de seu rosto. Explicando suas motivações, ele compartilhou: "Queria só melhorar um pouco. Se é possível ser melhorado, é bom. Eu queria mexer nos pés de galinha, aqui no bigode chinês e nas marcas de expressão."

O aguardado momento chegou, e Rafael subiu ao palco do Fofocalizando de costas para as câmeras, aproveitando a oportunidade para expressar sua gratidão às profissionais responsáveis por sua transformação. Ele não poupou elogios: "Eu gostei muito. Elas são fantásticas, mesmo, além de serem grandes profissionais, são pessoas maravilhosas."

Após a ansiedade palpável, Rafael enfrentou o momento de virar-se para as câmeras, revelando o resultado da harmonização facial. A jornalista Chris Flores, ao contemplar a transformação, não escondeu sua surpresa e comentou sobre o aspecto natural e rejuvenescido de Rafael: "Olha, gente, ficou muito bom. Está natural. Antes ele estava triste, cansado."

Nas redes sociais, os fãs do programa compartilharam suas opiniões sobre a mudança do artista, com elogios entusiasmados. Um internauta comentou que foi "a única harmonização facial que não deu errado".

Veja como ficou o antes e depois:

Antes e depois da harmonização facial feita por Rafael Ilha (foto: Reprodução/Observatório dos Famosos)