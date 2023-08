Ananda Paixão divulga 'Caju na cachaça' nesta sexta-feira (18/8)

Giovanna Kunz*

Ananda Paixão divulga a faixa Caju na Cachaça - (crédito: GISELLE DIAS)

A cantora e compositora Ananda Paixão libera a nova música, Caju na cachaça, que integrará a trilha sonora de Rodeio rock, filme com Lucas Lucco e Carla Diaz, que estreia em setembro. Confira a faixa:

A música pop tem elementos do sertanejo, do trap, do funk e da música nordestina. Além disso, a direção do filme pediu que a cantora colocasse elementos da música eletrônica e o resultado satisfez Ananda. “Tem tudo a ver com o filme e comigo também. Juntei o sertanejo e o pop e coloquei muito do eletrônico a pedido da direção do filme e tudo deu muito certo”, explica a cantora.

O filme é marcado pela cultura sertaneja — inclusive a presença de Lucas Lucco — e, apesar de Ananda ser do pop, ela tem muitas referências do gênero musical. “Minha família toda é do sertanejo. Meu avô é sanfoneiro, meus tios são caminhoneiros e essa galera escuta muito sertanejo. Então, eu cresci escutando sertanejo e é uma das minhas bases musicais”, relata Ananda.

O último lançamento de Ananda foi Barman, em maio deste ano. A música trouxe bastante notoriedade para a carreira musical da cantora, mas Ananda passou por momentos desafiadores antes do convite para escrever a trilha sonora do filme. “Eu não conseguia compor nada para mim depois de Barman, só para outras pessoas e fiquei muito mal com isso. Eu estava querendo acreditar nas outras tanto quanto acreditei em Barman e estava em um limbo”, conta Ananda.

Mesmo em um período difícil, a cantora aceitou a missão de compor a faixa em apenas dois dias e ficou muito contente com o resultado. “Com sete meses sem compor eu recebi o convite e tinha que entregar a música em dois dias. Foi uma correria para compor Caju na cachaça e deu tudo certo, estou apaixonada pela música”, explica a cantora, que está ansiosa para ver o resultado final da música no filme.

Muito envolvida no universo artístico, Ananda também é dançarina e preparou uma coreografia para a música nova. “Apesar de eu ser da dança, quero que seja bem fácil, que todo mundo consiga fazer”, ressalta a artista.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel