Correio Braziliense

Daniel Dantas e Letícia Sabatella vivem os personagens de clássico grego em pela no Teatro Unip - (crédito: Gilson Camargo)

Neste sábado (19/8) e no domingo (20/8), os atores Daniel Dantas e Letícia Sabatella apresentam o espetáculo Ilíada. Os artistas levam ao palco os dois cantos da Ilíada, o estabelecimento do conflito interno entre os gregos e o retorno triunfal do herói do campo de batalha. A apresentação será no Teatro Unip no sábado, às 21h, e no domingo, às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 25.

A obra é um clássico da antiguidade e era recitada em festivais por séculos, além de ser essencial para a educação no mundo grego. É considerada a obra fundadora do pensamento ocidental. A atriz Letícia Sabatella relata, em nota de divulgação, que a união do meio acadêmico com a arte é algo pelo qual é preciso. “É uma honra participar dessa pesquisa em torno de um estudo tão profundo, tão intenso, de algo que nos forma, que nos alimenta, que explica muito do que nós somos”, conta.

A turnê surgiu do sucesso do espetáculo no Rio de Janeiro. A direção é de Octávio Camargo e a tradução do texto, de Manoel Odorico Mendes. O ator Daniel Dantas disse, em nota de divulgação, que ficou apaixonado pela linguagem não só de Homero, mas de Odorico também. “Meio de brincadeira, eu comecei a decorar, a conversar, e ficamos amigos eu e o Octávio, o diretor da companhia. Eu acho fundamental que a gente repita e insista fazendo coisas que, às vezes, não são tão fáceis, porque acho que é um pouco isso que a arte pode oferecer”, explica.



Serviço



Ilíada

Sábado (19/8), às 21h, e domingo (20/8), às 19h, no Teatro Unip (SGAS I SGAS 913 — Asa Sul). Entrada a partir de R$ 25, pelo Sympla, ou na padaria Belini na 113 sul. Não recomendado para menores de 12 anos.