Oficinas e batalha de MC’s tomam conta de Ceilândia neste sábado

Dione Black, produtor cultural e coordenador geral do projeto Tendas de Cultura Enraizando Ideias - (crédito: Luciana Ribeiro/Divulgação)

No mês em que o hip hop completa 50 anos, a Associação Vila dos Sonhos promove, por meio do projeto Tendas de Cultura Enraizando Ideias, a batalha de MC’s que homenageia Luiz Gama neste sábado (19/8), às 19h, na QNQ 1 Área Especial, Ceilândia Norte. O evento contará com oficinas culturais durante o dia e atrações musicais.

Dione Black, nascido e criado em Ceilândia, produtor cultural responsável pelo projeto, explica que a figura de Luiz Gama é um nome que jamais pode ser esquecido pela sua contribuição para o fim da escravatura. “É inadmissível perguntar para um estudante do ensino médio acerca de Luiz Gama e a resposta ser apenas um silêncio. Gama foi um grande advogado e intelectual ativo e atuante no período da escravidão no Brasil.”

“A escolha dele para essa primeira edição foi exatamente por se tratar do maior abolicionista da nossa nação e para dar o recado de que vem mais seletivas e batalhas especiais com abolicionistas de história tão importante quanto a de Luiz”, conta Dione.

As atrações musicais do Tendas de Cultura Enraizando Ideias é composta por moradores do Distrito Federal, com grande maioria nascida em Ceilândia. Além de Dione Black, estão confirmados Dudu Mano, rapper e MC; Jefin, produtor cultural e cantor de rap do grupo PR15; Cleo Street, escritora, Produtora Cultural, roteirista e rapper; e Melk Mk. Formado por Nildão, sua filha Jamily e seu filho DJ Jay Lee, o Combatentes MC’s também é uma das atrações do evento.

O projeto Tendas de Cultura Enraizando Ideias visa ofertar gratuitamente oficinas de corte de cabelo, dança charme, disc jockey e violão. Além disso, o projeto realiza seletivas de batalha de rima que dão vida a seis abolicionistas brasileiros, entre eles Luiz Gama, Maria Tomásia Figueira Lima, André Rebouças, Adelina e Dragão do Mar.

As seletivas ocorrerão durante a programação de duas batalhas: a Batalha da Baú, que ocorre aos domingos na Praça da Bíblia do Setor P Norte, e a Batalha do Terminal CEI, no terminal Central do Metrô de Ceilândia. Por fim, o projeto realizará seis duelos de rima que terão o nome dos abolicionistas mencionados. As seletivas oferecem prêmios em dinheiro no valor de R$ 255 e as etapas especiais oferecem R$ 500, ambas premiações para os primeiros e segundos colocados.

A Associação Vila dos Sonhos foi constituída em 2010 e, desde então, realizou diversas ações, como o festival Elemento 5, que, além de descobrir talentos, levou os cinco elementos do hip hop para oficinas para seis instituições da rede de ensino pública. “Impressionante, chocante e marcante são palavras que definem, porém mudar vidas das pessoas através da arte não tem palavras que define”, afirma Dione Black.

