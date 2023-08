MinC lança editais para produção de curta-metragem de diretores estreantes

Helena Dornelas

Ao todo, o investimento do Ministério é de R$ 4,2 milhões e as inscrições vão de 18 de agosto a 27 de setembro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Audiovisual (SAV), divulgou, nesta sexta-feira (18/8), três editais para a produção de curtas-metragens por diretores estreantes. Ao todo serão disponibilizados 10 bolsas no valor de R$ 140 mil para cada uma das três chamadas públicas: Curta Criança 2023, Curta Afirmativo 2023 (dirigido por pessoas negras e indígenas) e Curta para Mulheres 2023 (dirigido por mulheres cis e transgênero).

Ao todo o investimento do Ministério é de R$ 4,2 milhões e as inscrições vão de 18 de agosto a 27 de setembro, pelo Sistema Mapas Cultura. Para participar as inscrições deverão ser inscritos por pessoas físicas, brasileiras natas ou naturalizadas, que desempenhem obrigatoriamente a função de direção, sendo facultativo o acúmulo de outras funções.

As produções deverão ter de 10 a 15 minutos de duração. O edital Curta Criança 2023 – Bolsa para a Produção de Curtas-Metragens propõe temas voltados à infância. Já o Curta Afirmativo é voltado a produções com temática livre, dirigidos por pessoas negras (pretas e pardas) ou indígenas. O Curta para Mulheres também tem temática livre e deve ser dirigidos por mulheres cis ou transgênero.

Para a escolha das propostas os critérios serão: adequação ao público (abrangência do tema, comunicabilidade e adequação da proposta ao público); aspectos artísticos; qualificação do projeto e da proposta de direção (estrutura e qualificação técnica do roteiro/argumento; estrutura dramática e construção dos personagens; e proposta estética). E ainda o potencial de impacto cultural e na formação de público

“O que buscamos atender no âmbito das demandas afirmativas é, além do próprio edital afirmativo, a previsão de indutores nos demais (reserva de vagas para negros e indígenas). Além disso, há também a atribuição de pontuação extra caso haja pessoas com deficiência na equipe, no desempenho de funções de direção, roteiro e produção executiva”, explica a coordenadora de Seleções Públicas e Transferências Voluntárias, Liana Barbosa de Melo, da SAV em nota à imprensa.

Curta Criança 2023, aqui. Curta Afirmativo 2023, aqui. Curta para Mulheres 2023, aqui.