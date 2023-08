Renato Matos ocupa a Galeria Olho de Águia nesta sexta-feira (18/8)

Correio Braziliense

Renato Matos foi homenageado na 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM) - (crédito: José Carlos Vieira/CB/DA Press)

Hoje, a partir das 21h, a Galeria Olho de Águia recebe o artista Renato Matos com o evento Fritando na Fita. O repertório do compositor para a noite é focado em reggae e dub reggae. A entrada custa R$ 20.

O cantor fez inúmeras viagens pela Europa e Estados Unidos na década de 70 e copiou músicas de rádios e artistas pelo caminho por conta da dificuldade de conseguir essas músicas no Brasil. Hoje, ele seleciona essas regravações e coloca as fitas cassetes e de rolo para tocar na galeria. “Tem muito dub para dançar e curtir o som do reggae, com os baixos”

A Galeria Olho de Águia é um polo cultural em Taguatinga, que dialoga com diferentes artes e artistas e, hoje, o espaço será ocupado pelo músico. “O artista que se pauta na galeria. Como o Renato é multi-instrumentista, pode rolar muitas sonoridades. Hoje ele vai usar o telão e projetar nas paredes da galeria”, define Ivaldo Cavalcante, dono da galeria.

Além de músico, Renato Matos é artista plástico. Entre as composições do cantor está o clássico candango Um telefone é muito pouco. Além de todas as contribuições do baiano para o cenário cultural brasiliense, ele também é pai da cantora Flora Matos.