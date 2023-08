Inscrições abertas para bolsas de produção audiovisual

Correio Braziliense

Nesta sexta-feira (18/8), o Ministério da Cultura lançou, por meio da Secretaria de Audiovisual, três editais que incentivam a produção de curtas-metragens originais e inéditos por diretores e diretoras estreantes. No total, R$ 4,2 milhões serão distribuídos em 10 bolsas de 140 mil para cada uma das três chamadas públicas: Curta Criança 2023, Curta Afirmativo 2023 e Curta para Mulheres 2023. As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro, por meio do Sistema Mapas Cultura.

Para participar, serão aceitas obras de ficção ou documentário, entre 10 a 15 minutos, com a possibilidade de uso de técnicas de animação, de pessoas físicas, brasileiras natas ou naturalizadas, que exerçam obrigatoriamente a posição de direção.

Produções com temas voltados para a infância são aceitos no Edital Curta Criança 2023. No Edital Curta Afirmativo 2023, a temática é livre, com restrição para direção de pessoas negras ou indígenas. Produções exclusivas de mulheres cis ou trângêneoros integram o Edital Curta para Mulheres 2023.

As obras serão avaliadas com base em aspectos artísticos, qualidade do projeto e da proposta, como também, abrangência dela, comunicabilidade e adequação ao público. O potencial de impacto cultural no cenário brasileiro e a contribuição na formação de público também são critérios.

Os editais podem ser acessados pelo site https://mapas.cultura.gov.br/.