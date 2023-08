Correio Braziliense

Frank Aguiar foi a atração principal da noite pela sétima vez no evento - (crédito: OMSJC/Divulgação)

Um dos eventos mais populares das noites secas do meio do ano de Brasília, o Maior São João do Cerrado chegou à segunda noite no último sábado (20/8). Capitaneados por Frank Aguiar os show juntaram uma multidão de pessoas no estádio Abadião em Ceilândia e provaram o sucesso do festival.

Frank Aguiar era atração principal da noite pela sétima vez no evento. Por isto, levou um show especial com um repertório recheado dos maiores sucessos dos 30 anos de carreira que completa em 2023. Ele estava acompanhado por uma banda com uma integrante ímpar, a filha do cantor Luma de Aguiar fazia os backing vocals. A apresentação também contou com um momento único, um dos forrozeiros do evento subiu ao palco para pedir a esposa em casamento.









Também subiram ao palco principal Luka, Os Gonzagas, Banda Casaca e Nego Rainer. O evento ainda contava com praça de alimentação, mais de 50 forrozeiros que se revezam entre três espaços de dança e a Vila Borborema, uma área dedicada a artesanato e que chamou atenção do público.

Neste domingo, o Maior São João do Cerrado terá sua noite de encerramento. O ritmo escolhido para fechar os três dias de festas é o hip-hop. Os lendários membros do Racionais KL Jay e Edi Rock, Viela 17, Banda Maskavo, Atitude Feminina e Rapadura assumem os microfones e o evento só acaba depois das 3h. Os shows têm início marcado para 20h30.