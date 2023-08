São João do Cerrado de 2023 homenageia os 50 anos do hip hop

Correio Braziliense

Começa, nesta sexta-feira (18/8), O Maior São João do Cerrado, tradicional festa junina de Ceilândia, que chega a 15ª edição. O evento, conhecido pela celebração à cultura nordestina no Distrito Federal, vem com novidade neste ano. Além do forró, repente e outros ritmos do Nordeste, o festival vai abrir espaço para o hip hop, que completou 50 anos em 2023.

A festa ocorre na arena montada ao lado do Estádio Abadião, na QNN 12 de Ceilândia Sul. Ao todo, são 60 mil m² de área, distribuídos entre palco, ilhas de forró, Vila Borborema, parque de diversões, circo, coreto, praça de alimentação e estacionamento. A estrutura fica a poucos metros da estação Ceilândia Centro do metrô. A abertura dos portões é às 18h.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do evento, custando a partir de R$ 2, valor solidário cuja arrecadação será doado à Creche Guerreiros da Alegria, na Estrutural.

O Maior São João do Cerrado consolidou-se como a maior festa junina fora de época do país e a terceira maior do Brasil, atrás apenas dos tradicionais eventos de Campina Grande (PB) e de Caruaru (PE). O festival já nasceu grande e desde a sua estreia, em 2007, reuniu 3,9 milhões de pessoas, em 60 dias de muita música, cultura e diversão.

Atrações

O São João do Cerrado tem um sentido especial para a cantora Juliana, mais conhecida como Ju Marques. É a primeira vez dela no evento, que ocorre na cidade onde nasceu. “Estou muito animada e feliz. Preparamos um repertório maravilhoso. Além de ser um lugar que muitos artistas querem tocar, é em Ceilândia, lugar de onde eu sou”, diz a artista, que se apresenta na noite de sexta-feira.

Marques promete entregar o “show mais incrível da noite”. “Vou dar o meu melhor”, promete. Como uma boa ceilandense, a ligação dela com os ritmos nordestinos veio da convivência com familiares.

Além de Ju, também se apresentam na mesma noite Balé Flor do Cerrado, Pé de Cerrado, Fulô de Mandacarú, Ju Marques, Márcia Fellipe e Rick e Rangel.

Já os artistas do hip hop mandam suas rimas na noite do domingo (20/8). Atitude Feminina, Rapadura, Banda Maskavo, Viela 17 e Edi Rock e Kl Jay, do Racionais MCs. "Misturo as músicas solo com as dos Racionais, vou levar o KL JAY o Sombra do SNJ. Vou trazer diversas vertentes", antecipou Edi Rock ao Correio.

Confira a programação completa (horários sujeitos a alteração)

Sexta-feira (18/08)



20h45 – Abertura Oficial

21h00 – Balé Flor do Cerrado

21h10 – Queima de Fogos

21h15 – Pé de Cerrado

22h15 – Fulô de Mandacarú

23h45 – Ju Marques

00h55 – Márcia Fellipe

02h35 – Rick e Rangel

Sábado (19/08)



20h30 – Luka do Piseiro

21h30 – Os Gonzagas

23h00 – Grupo Transições

23h15 – Banda Casaca

00h40 – Balé Flor do Cerrado

01h00 – Frank Aguiar

02h40 – Nego Rainer

Domingo (20/08)



20h30 – Atitude Feminina

21h30 – Rapadura

22h45 – Banda Maskavo

00h15 – Balé Flor do Cerrado

00h30 – Viela 17

02h00 – Edi Rock e Kl Jay



O Maior São João do Cerrado



18, 19 e 20 de agosto, às 18h , a partir de R$ 2 (solidário), pelo site saojoaodocerrado.pagtickets.com.br.

