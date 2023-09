Solange Gomes fala após polêmica sobre ter sido amante de Arthur Aguiar

A ex-participante de A Fazenda 13 ressaltou que se tocou da fala polêmica após o próprio Arthur Aguiar ter negado o fato publicamente - (crédito: Reprodução/Instagram) Observatório dos Famosos

Solange Gomes causou polêmica ao ter inicialmente revelado que havia ficado com Arthur Aguiar, na época em que o ator estava casado com Maíra Cardi. A confissão foi feita durante sua participação no podcast Tá Benito.

Posteriormente, a ex-musa da Banheira do Gugu voltou atrás e afirmou ter se confundido com o ator Ricky Tavares, e explicou o motivo.

"Quando aconteceu a confusão do Arthur com a Maíra, me ligaram e perguntaram se eu tinha tido alguma coisa com ele. Eu respondi ‘tive’. Mas passou um tempo e eu me toquei que não era o Arthur Aguiar que eu tinha ficado, era um outro ator. Eu confundi as duas pessoas", iniciou Solange Gomes. "Eu confundi com outro que também é ator, que é bonito assim como ele, o mesmo biotipo. Eu troquei os nomes", continuou ela.

A ex-participante de A Fazenda 13 ressaltou que se tocou da fala polêmica após o próprio Arthur Aguiar ter negado o fato publicamente. "Quando ele negou, eu falei: ‘gente, por que ele negou? Aí eu percebi que não era o Arthur, eu estava louca, era o Ricky Tavares", completou.

O post Solange Gomes se explica após polêmica sobre ter sido amante de Arthur Aguiar foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.