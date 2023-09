Além do trófeu, Ana Carolina leva para casa um prêmio de R$ 300 mil no cartão Pão, do Pão de Açúcar - (crédito: Reprodução Band) Talita de Souza

A décima edição do MasterChef Brasil revelou, na madrugada desta terça-feira (13/9), o ganhador do reality, após um embate entre os finalistas Ana Carolina e Wilton. Além do duelo surpreendente, a final contou com a presença de Henrique Fogaça, que não participou da temporada por questões pessoais.

A vencedora da edição foi Ana Carolina, participante que voltou ao programa na repescagem e demonstrou uma trajetória de crescimento que não era vista há, pelo menos, cinco edições. Mãe e da periferia de São Paulo, a bodypiercing mostrou que um tempero familiar e a garra podem levar a pratos deliciosos.

Além do trófeu, Ana Carolina leva para casa um prêmio de R$ 300 mil no cartão Pão, do Pão de Açúcar, além de um curso completo na escola de gastronomia Le Cordon Bleu. Wilton também ganhou um curso de pâtisserie para aprender com profissionais da área.



"Vou estudar muito. Quero ter um restaurante e ser uma grande chef", revelou a vencedora. "O mundo é pouco para mim, agora, ninguém me para”, completou Ana.