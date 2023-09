Anitta vence Melhor Clipe de Música Latina no VMA 2023

É a segunda vez consecutiva que Anitta leva o prêmio da categoria para a casa - (crédito: AFP) Correio Braziliense

É do Brasil! Anitta ganhou, pela segunda vez consecutiva, a categoria Melhor Clipe de Música Latina do VMA 2023 com Funk Rave. A brasileira desbancou Shakira, Bad Bunny, Karol G, Rosalía, entre outros. O evento está em curso nesta terça-feira (12/9), no Prudential Center, nos EUA.

A cantora agradeceu aos fãs e a ela mesma, além do funk brasileiro. “Não acredito! Brasil, estamos aqui de novo, pela segunda vez estamos aqui. Agradeço muito aos meus fãs, sem vocês eu não seria nada”, disse no discurso de agradecimento.

“Agradeço a mim, quero agradecer a mim mesma porque trabalhei muito. E, mais uma vez, ao funk brasileiro”, acrescentou.

Anitta ainda exaltou o ritmo e deu um recado: “o funk brasileiro está aqui para ficar”. “Vocês estão ouvindo funk brasileiro, vão ouvir em todo o mundo, e esse é só o começo. O funk brasileiro está aqui para ficar”, declarou.

Antes da premiação, a brasileira subiu ao palco para se apresentar com um baile funk composto com os hits Funk rave, Casi casi e Used to be, do novo álbum Funk generation: a favela love story.

