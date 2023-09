A atriz italiana Sophia Loren, de 89 anos, passou por uma cirurgia de emergência após sofrer uma queda em casa e fraturar o quadril, em Genebra, na Suíça. O procedimento foi bem-sucedido e a atriz está se recuperando bem. A informação foi confirmada pela rede de restaurantes que leva o nome de Sophia.

"Hoje, uma queda em sua casa em Genebra fez com que a Sra. Loren sofresse fraturas de quadril. Depois de ter sido operada com sucesso, terá agora de passar por um curto período de convalescença seguido de um processo de reabilitação", informou a empresa.

Lenda da era de ouro do cinema italiano, Sophia Loren atuou em quase 90 filmes. Em 1991, a italiana recebeu um Oscar de reconhecimento pela trajetória profissional. A carreira de atriz teve ascensão com os filmes Pão, amor e... (1955), de Dino Risi, e A Mulher do Rio (1954), de Mario Soldati.

A atuação mais recente da atriz italiana é no filme Rosa e Momo, de 2020, dirigido por seu filho, Edoardo Ponti. Interpretando a Madame Rosa, ela recebeu o prêmio David de Donatello, o mais prestigioso do cinema italiano, de melhor atriz, em 2021.



Com informações da AFP