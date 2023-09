Sessão da tarde: 'Mulheres ao ataque' é exibido nesta segunda (25/9)

Cameron Diaz vive Carly, uma jovem que descobre não ser a única pessoa na vida do namorado e se junta com a esposa dele para se vingar - (crédito: Twentieth Century Fox Film/Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Mulheres ao ataque é atração da Sessão da Tarde, da Rede Globo, desta segunda-feira (25/9), às 15h25. A comédia foi lançada em 2014 e é estrelada por Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton. A produção está disponível no streaming da Star+. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Mulheres ao ataque

A jovem Carly descobre que o namorado é casado com outra mulher, Kate, ela entra em contato com a esposa dele e propõe que as duas se vinguem juntas. Com isso, uma estranha amizade começa a nascer entre elas, mas a situação fica pior quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida. Logo, Amber, a terceira pretendente, se une a dupla, para dar uma lição no marido infiel.

O elenco de Mulheres ao ataque é formado por Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau, Taylor Kinney e Nicki Minaj. O filme está sob direção de Nick Cassavetes e é roteirizado por Melissa Stack. A produção está disponível no streaming da Star+.