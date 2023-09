Banda Som de Papel estreia EP 'Farol' na Infinu neste terça (26)

Banda Som de Papel é composta por Jura Moura (voz e percussão), Fernanda Rosa (voz e alfaias), Betinho Matuszewski (guitarra), Ricardo Santana (baixo) e Thiago Araújo (bateria) - (crédito: Som de Papel/Divulgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Há mais de 10 anos transformando o que seria lixo em música, a banda Som de Papel tem uma história sólida, levando os instrumentos que produz para artistas como Carlinhos Brown, Japa System, Marco Suzano, Túlio Araújo e Larissa Umaytá. Nesta terça-feira (26/9), o grupo faz o primeiro show autoral do EP Farol em Brasília, às 19h30, na Infinu Comunidade Criativa. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla.

A banda possui prestígio nacional. Além do reconhecimento de artistas brasileiros, apresentou-se em diversos festivais como Circulação FAC, Satélite 061, Festival Conecta, Arte e Fato e o Ferrock com os famosos tambores de saco de cimento. Para o show na Infinu, além de tocar as músicas autorais, o grupo irá fazer uma homenagem ao mestre Chico Science, com faixas dos álbuns Afrociberdelia e Da lama ao caos.

A banda é composta por Juraci Moura (voz e percussão), Fernanda Rosa (voz e alfaias), Betinho Matuszewski (guitarra), Ricardo Santana (baixo) e Thiago Araújo (bateria).