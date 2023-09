Produções Brasileiras estão entre os indicados do Emmy Internacional 2023

Nesta terça-feira (26/9), a Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas divulgou os indicados ao Prêmio Emmy Internacional 2023. Pantanal e Cara e Coragem foram indicadas na categoria de Melhor Novela.

Além das duas novelas da TV Globo,outras produções brasileiras foram indicadas, como Dossiê Chapecó – O jogo por trás fa tragédia, que concorre ao prêmio de Melhor Documentário. Menino Maluquinho, exibido pela Netflix, está na categoria de melhor animação infantil e A Ponte – The bridge Brasil", da HBO Max, foi indicada na categoria de Entretenimento Sem Roteiro e Linchamentos, da TV Record, concorre na categoria Série de Curta Duração.

São ao todo 56 indicados em 14 categorias, com 20 países diferentes representados. A cerimônia de entrega das estatuetas da 51ª edição Emmy Internacional ocorrerá em 20 de novembro, em Nova York.

Confira a lista completa dos indicados ao Emmy Internacional 2023:

Melhor Programa Artístico



Art is our voice (Japan)

Buffy Sainte-Marie (Canada)



Los Tigres Del Norte: historias que contar (Mexico)

Music under the swastika‚ the maestro and the cellist of Auschwitz (Alemanha)



Melhor ator



Gustavo Bassani em Iosi - El espía arrepentido (Argentina)



Martin Freeman em The responder (Reino Unido)



Jonas Karlsson em Nattryttarna [riding in darkness] (Suécia)



Jim Sarbh em Rocket Boys (India)



Melhor Atriz



Connie Nielsen em Drømmeren (Dinamarca)



Billie Piper em I hate Suzie too (Reino Unido)



Shefali Shah em Delhi crime (India)



Karla Souza em La caída [Dive] (México)



Melhor Comédia



Derry girls (Reino Unido)



El encargado [The boss] (Argentina)



Le flambeau [La flamme] (França)



Vir das: landing (India)



Melhor Documentário



Dossiê Chapecó – O jogo por trás da tragédia (Brasil)



Mariupol: the people’s story (Reino Unido)



Nazijäger – Reise in die finsternis [Nazi hunter – Journey into darkness] (Alemanha)



Witness – Serigne vs. The EU (Qatar)

Melhor Série de Drama



A advogada extraordinária (Coreia do Sul)



Iosi, el espía arrepentido (Argentina)



The devil’s hour (Reino Unido)



The empress (Alemanha)



Entretenimento sem roteiro



A Ponte – The bridge Brasil (Brasil)



Hôtel du temps: Dalida [The time hotel: Dalida] (França)



Love by A.I. (Japão)



The great british bake off (Reino Unido)



Melhor Série Curta



Des gens bien ordinaires [A very ordinary world] (França)



Linchamentos (Brasil)



Man vs. bee (Reino Unido)



The Mandela project (África do Sul)



Melhor Documentário esportivo



30 dias para ganar (México)



Alexia. labor omnia vincit (Espanha)



Harley & Katya (Austrália)



Two sides (África do Sul)



Melhor Telenovela



Cara e coragem (Brasil)



Pantanal (Brasil)



Para sempre [Forever] (Portugal)



Yargi [Family Secrets] (Turquia)



Melhor Filme/Minissérie para TV



Chaeboljib maknaeadeul [Reborn rich] (Coreia do Sul)



Infiniti (França)



La caída [Dive] (México)



Life and death in the warehouse (Reino Unido)



Melhor animação infantil



Menino Maluquinho (Brasil)



Moominvalley (Finlândia)



Rilakkuma’s Theme Park Adventure (Japão)



The Smeds and The Smoos (Reino Unido)



Produção Infantil (factual)



Built to survive (Austrália)



Quintal TV (Brasil)



Takalani sesame (África do Sul)



Triff… Anne Frank [Meet… Anne Frank] (Alemanha)



Melhor live action infantil



Gudetama: an eggscellent adventure (Japão)



Heartbreak high (Austrália)



Kol od balevav [Memory Forest] (Israel)



Tierra incógnita (Argentina)