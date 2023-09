Fábio Porchat revela experiência íntima com massagem tântrica

Fábio Porchat surpreendeu o público ao ter confessado já ter se submetido a uma massagem tântrica, durante o programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, nesta terça-feira (26). A prática, para quem não sabe, busca proporcionar a conexão profunda e desperta zonas de prazer desconhecidas.

Na ocasião, o apresentador revelou que passou pela técnica recentemente, e rasgou elogios. A confissão foi feita após o mesmo ter questionado as convidadas da semana, Gloria Groove, Fernanda Rodrigues e Fafy Siqueira, sobre o assunto.

"Uma delícia"

"É maravilhoso, é uma delícia. Foi a [cantora] Alinne Rosa que me indicou, porque ela foi no meu programa e contou da massagem tântrica dela. Eu falei: ‘então me dá uma indicação!’. Ela me deu a indicação e eu fiz, agora há pouco, outro dia. Foi bom!", disparou Fábio Porchat.

Em tempo, Fábio Porchat atualmente namora a humorista Priscila Castello Branco. O relacionamento veio à tona alguns meses após ele ter se separado da produtora Nataly Mega, com quem ficou junto por sete anos.

