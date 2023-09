Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (27/9)

O espírito grupal

Data estelar: Lua cresce em Peixes

Nossa humanidade pensava que tinha de se abrir passagem pela vida individualmente, pela força do empreendedorismo, da iniciativa que nos tornaria líderes que inspiraríamos multidões para que nos seguissem replicando o conceito de que o princípio de tudo seria individual.

É indiscutível a força da individualidade, e o seu valor, mas o princípio de tudo não é individual, é grupal, porque tudo que fazemos é possível graças à rede de interdependência em que nos movimentamos, servindo não exclusivamente a nós, como indivíduos, mas a um grupo de pessoas. Assim, com a ajuda do tempo e da boa vontade posta em ação, o indivíduo que somos compreende que somos quem somos, e que somos mais nós mesmos, na mesma medida em que nos integramos ao convívio social, e por ele existirmos e a ele servirmos em cada pensamento, emoção e ação.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A quietude não é necessariamente o prenuncio de uma tormenta, às vezes a serenidade é ela mesma, um refúgio de todos os perrengues, a despeito de esses continuarem acontecendo em profusão. Aproveite a serenidade.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que o melhor futuro que sua alma anseia se torne mais próximo da realidade, você precisará das pessoas certas, as quais se encontram atualmente todas ocupadas com seus próprios assuntos. Estreite os laços com elas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você pode muito bem preservar a leveza e o bom humor sem, no entanto, negligenciar seus interesses, porque em muitos casos as pessoas encaram sua leveza como uma permissão de elas não levarem a sério suas pretensões.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor você se arrepender no futuro daquilo que tiver experimentado do que se ressentir por não ter se atrevido a se lançar à aventura de viver. Não dá para viver entre o céu e a terra sem mínima excitação.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O desapego pelo fruto da ação é a chave mestra que abre a porta da leveza. Com maior leveza e despreocupação você tomará as decisões certas no meio de um cenário que envolve valores e riscos antes não imaginados.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para que as pessoas levem você mais a sério, em primeiro lugar você deve adotar uma postura confiante, a qual não é desprovida de medo, precisa ser realista, sentindo medo, mas tudo seguir em frente confiando na vida.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É tudo possível, porque os instrumentos estão disponíveis e as potencialidades foram identificadas. Porém, nada acontecerá por si só, é preciso aceitar a dose de esforço envolvida para a realização das pretensões.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É importante satisfazer desejos, porém, ainda mais importante é sua alma ser seletiva quanto aos desejos que se dedica a satisfazer, senão a vida vira um capricho constante, um andar sem eira nem beira. Melhor não.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É muito importante estar perto das pessoas que, mal ou bem, servem a você de ponto de apoio. Nada é perfeito, mas pelo menos esses laços de proximidade precisam ser aprimorados o tempo inteiro. Necessários.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Muita coisa precisa ser pensada novamente e conversada com as pessoas envolvidas, para que, dentro do possível não reste nenhuma ponta solta. Contas claras conservam as amizades e abrem caminhos auspiciosos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada é completamente seguro entre o céu e a terra, e mesmo que seja, a alma humana não é desprovida de insegurança e de questionamentos que fazem com que o cenário pareça mais arriscado do que verdadeiramente é.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tendo em vista a tensão crescente, é importante você focar essa energia em algo que seja produtivo pelo menos, porque isso evitará que sua alma se envolva em conflitos desnecessários, só para aliviar a tensão.