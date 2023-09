Diego Alemão é internado em clínica de reabilitação após ser preso

O ex-BBB Diego Alemão foi internado nesta terça-feira (26/9) em uma clínica de reabilitação para tratar a depressão e o uso de substâncias químicas. A informação foi confirmada por Jeffrey Chiquini, advogado do ex-BBB, pelas redes sociais.

Ainda segundo Chiquini, a internação foi feita de forma espontânea e se deu após Alemão ser preso por porte ilegal de arma no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em (uma) clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido”, disse o advogado.

Em outro trecho do comunicado, Jeffrey falou sobre o estado de saúde mental do ex-bbb. “Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos", postou.

Porte ilegal de arma

Antes de decidir se internar nesta terça-feira, Diego Alemão foi preso. Segundo testemunhas que estavam no local do ocorrido, o ex-BBB estava portando um revólver calibre 32 e ameaçando atirar nas pessoas.

Alemão estava em um táxi quando foi abordado pela polícia e inicialmente, declarou que a arma não era sua e nem do taxista. No entanto, diante do impasse, Diego foi levado para a 14ª DP, no Leblon, onde assumiu a propriedade do revólver, que tinha duas munições no tambor, e mais seis em uma cartucheira da arma.

No local, o taxista também afirmou que viu o revólver na mão do ex-BBB quando parou o táxi para o embarque. Diego deixou a delegacia às 9h da manhã desta terça, após pagar fiança de R$ 4 mil.