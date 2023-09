Sessão da tarde: 'Jogada certa' é exibido nesta quarta (27/9)

Jogada certa é atração da Sessão da Tarde, da Rede Globo, desta quarta-feira (27/9), às 15h25. A comédia foi lançada em 2010 e é estrelada por Queen Latifah, Common e Paula Patton. A produção está disponível no streaming da Star+. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Jogada certa

O longa acompanha Leslie Wright, uma fisioterapeuta que não consegue namorar, já que os homens sempre a vêem como uma boa amiga. Fã de basquete, um dia ela tem como cliente um grande astro do esporte, Scott McKnight. Ela passa a tratá-lo em tempo integral e inicia um procedimento com o intuito de retorno às quadras, algo que muitos duvidam que vá acontecer. No meio deste processo, os dois percebem que há algo mais entre eles além do relacionamento entre médico e paciente.



O elenco de Jogada certa é formado por Queen Latifah, Common, Paula Patton, Pam Grier, Michael Landes e Laz Alonso. O filme está sob direção de Sanaa Hamri e é roteirizado por Michael Elliot. A produção está disponível no streaming da Star+.