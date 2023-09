Rosana Brown se apresenta neste fim de semana em Pirenópolis

O Relais Amadeus Hotel Design, localizado a cerca de 850 metros de Museu da Família Pompeu, no centro de Pirenópolis, recebe neste final de semana um jantar musical com a cantora brasiliense Rosana Brown, semifinalista do The voice Brasil, o pianista e compositor Marcinho Silva e a flautista da orquestra filarmônica de Brasília e professora da Escola de música de Brasília Alessandra Lalucce.

O evento acontece com exclusividade para os hóspedes e poucos convidados, e, para manter o clima restrito da pousada, o repertório leva o melhor do jazz, da bossa nova e da MPB. As apresentações ocorrem no sábado (30/9), e as reservas devem ser realizadas através do telefone da central de reservas do hotel (61 98137-5665).

Além do show, a reserva garante o direito ao jantar e a uma garrafa de vinho italiano. O evento será aberto ao público, porém com número limitado de pessoas, apenas 10 mesas.