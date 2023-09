Nascido em Porto, Portugal, Tiago Nacarato sempre teve a cultura do Brasil como referência — filho de brasileiros, o cantor cresceu cercado pelos sons da MPB, gênero que se tornou fonte principal de inspiração do cantor. A união dos dois universos musicais vividos por Nacarato foi escancarada em 2017, quando o músico viralizou na internet com o vídeo de sua audição para o programa The voice Portugal. Na ocasião, o português apresentou uma releitura de Onde anda você, clássico de Vinicius de Moraes e Toquinho, conquistando o coração dos europeus e, principalmente, dos brasileiros. O registro conta com 31 milhões de visualizações no YouTube. Após quatro vindas ao Brasil, ele desembarca pela primeira vez na cidade, nesta quinta-feira (28/9), às 20h, para apresentação única na Infinu Comunidade Criativa.

Já familiarizado com o território nacional, as breves passagens profissionais não têm sido mais suficientes para Tiago Nacarato. "Sempre que eu chego no Brasil é uma receptividade muito calorosa, que me faz sentir em casa e até repensar minha própria morada. Dá uma vontade de vir morar aqui", revela o cantor. O amor pelo país latino-americano, claro, foi cultivado desde a infância, dentro da casa do português. "Nós ouvíamos muita música brasileira. O meu pai é músico também, então eu acredito que seja uma coisa quase que genética. Uma memória genética, uma memória cultural", avalia. "Eu cresci ouvindo a voz do Caetano. Eu o ouço desde que eu nasci, além de ter crescido ouvindo os discos de Cartola, do Roberto Carlos. É uma referência muito forte na minha vida, que é quase inevitável eu tocar ou conhecer esses artistas", explica o músico.

A fascinação pela música popular brasileira é resultado de diversos fatores, mas ele destaca um. "O que me encanta na música do Brasil é o poder que ela tem de manter a fé nas pessoas mais carenciadas. Eu acho que é disso que se trata a música brasileira. O samba, que hoje em dia é cantado por todos, foi uma música de intervenção. É uma música inventada pelas pessoas que estavam passando dificuldades, que eram renegadas. Com o funk carioca foi a mesma coisa. Acho que é esse traço da verdade que faz com que a música chegue mais longe", avalia o artista.

Apesar de ser conhecido pelas releituras de músicas de décadas passadas, a admiração prevalece para com os mais novos artistas nacionais. "Eu sou muito apaixonado pela música popular brasileira dessa nova geração", afirma. Rubel, Bala Desejo e Tim Bernardes são alguns nomes que chamam a atenção de Nacarato. "Todas essas referências são fortes atrações. Dá vontade de vir morar no Brasil para estar com eles, conhecer, estudar e também para me influenciar por esta onda", conta. Para o show na cidade, as expectativas são altas, devido à fama musical da cidade. "Eu conheço alguns músicos de Brasília, todos são maravilhosos. Sei que tem uma cultura muito forte de bons músicos, que é algo que me deixa intimidado, para ser sincero", ri.

Serviço

Tiago Nacarato em Brasília

Nesta quinta-feira (28/9), às 20h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67). Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 70 (meia-entrada).