Andressa Urach revela a verdade sobre filho gravar seus vídeos de sexo

Desde que se tornou uma pessoa famosa, Andressa Urach já teve seu nome envolvido em inúmeras polêmicas. A mais recente, por exemplo, envolve o fato da modelo protagonizar cenas de sexo que são gravadas por seu próprio filho, Arthur Urach, de 19 anos.

A atitude, aliás, vem rendendo inúmeras críticas para Andressa. Apesar disso, ela garante que tudo é feito com muito profissionalismo. "A gente é extremamente profissional, a gente separa muito bem as coisas. Sou uma atriz e ele é um câmera e um fotógrafo", afirmou Urach em entrevista à jornalista Marina Bonini, da revista Quem.

Andressa Urach prosseguiu falando toda a verdade sobre o fato do filho gravar seus vídeos de sexo: "Não existe sentimento, não existe relacionamento… Até porque sou tão verdadeira que se existisse, eu falava", ressaltou a modelo de 35 anos de idade.

A famosa destacou ainda, que não se importa com as críticas que recebe: "Não ligo e nunca liguei para o que o povo fala, até porque na hora de pagar o boleto quem paga sou eu. Para ele [Arthur] é uma boa forma de fazer dinheiro. Se ele quiser parar, ele pode parar. Ele não é obrigado a fazer isso", completou.

Andressa Urach mostra bastidores de vídeo gravado pelo filho

Outro dia, Andressa Urach mostrou em suas redes sociais, os bastidores da gravação de um dos vídeos adultos que comercializa na plataforma Privacy e que são filmados pelo filho, Arthur.

"Chegou mais um dia de gravação e olha quem está aqui? Meu câmera oficial. Essa gravação hoje vai ser incrível e vocês não podem perder, vai estar lá no Privacy", declarou ela ao lado do filho. Ela também chegou a posar ao lado do ator pornô, Jefão, seu parceiro de cena.

