Michael Gambon, o 'Dumbledore' de Harry Potter, morre aos 82 anos

O ator britânico Michael Gambon, famoso por interpretar o Professor Albus Dumbledore em seis filmes da série Harry Potter, morreu no hospital aos 82 anos, informou sua família nesta quinta-feira (28/09).

Michael, que nasceu em Dublin, trabalhou na TV, no cinema, no teatro e no rádio ao longo de sua carreira de cinco décadas. Ele ganhou quatro prêmios Bafta, que são os mais importantes da indústria cinematográfica britânica.

Em nota, a viúva, Lady Gambon, e seu filho Fergus informaram que seu "amado marido e pai" morreu pacificamente com sua família ao seu lado, após sofrer de pneumonia.

Além de seu papel principal em Harry Potter, baseado nos romances de JK Rowling, Michael Gambon interpretou o detetive francês Jules Maigret na série Maigret da rede britânica ITV. No Reino Unido, ele também é conhecido por seu papel como Philip Marlow em The Singing Detective, da BBC.

Ele começou sua carreira como um dos membros originais do Royal National Theatre de Londres e estrelou várias peças de Shakespeare.

Em 2018, ele foi nomeado cavaleiro pelos serviços prestados à indústria do entretenimento, recebendo o título de Sir Michael Gambon.