Luva de Pedreiro causa espanto nos internautas ao revelar nome do filho

Luva de Pedreiro participou do podcast Pod Pah e revelou o nome do primeiro filho que está esperando, fruto do relacionamento com a bióloga Távila Gomes e deixou os internautas chocados com a escolha.

"Eu não deixava"

O influenciador vai fazer homenagens através do nome do filho e explicou a decisão da escolha, mesmo que não tenha agradado os internautas.

"Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana", revelou Luva de Pedreiro. O nome composto vai homenagear Cristiano Ronaldo e Da Gama o time brasileiro, o Vasco Da Gama. "A primeira pessoa que soube que eu seria pai foi o Cristiano Ronaldo. Eu estava em um evento com ele e contei", explicou.

"Moço, eu não deixava. Coitado do filho dele quando for maior"; "Como alguém tem coragem de namorar uma pessoa assim? Sem noção de tudo coitado"; "Tudo que sei é vejo sobre ele é contra a minha vontade", são algumas das críticas.

