Kevinho faz desabafo sincero após mãe iniciar tratamento contra câncer

Kevinho deixou os internautas emocionados ao se declarar para a mãe, que está em um tratamento contra um câncer. Em seu desabafo, o funkeiro informou que sua mãe começou a quimioterapia.

"Me dói"

"Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, cirurgia e diversos exames. Hoje minha rainha começa a tão temida "Quimioterapia"! Saber que esses medicamentos vai ter deixar com diversos efeitos colaterais me dói, porém sabemos que é uma dose de vida a cada sessão pra que essa doença não volte nunca mais!", iniciou Kevinho.

Suelli está fazendo o tratamento em um hospital particular de São Paulo e Kevinho afirmou que está priorizando os cuidados da mãe ao invés da carreira.

"Trabalho e compromissos nunca vai ser mais importante que você, tu és minha maior riqueza e a pessoa mais importante da minha vida, estarei contigo pra sempre e você sempre vai ser minha prioridade!", lamentou.

