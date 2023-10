Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (6/10)

O caminho heróico

Data estelar: Lua quarto minguante em Câncer

Chega uma hora em que, não importando a imensidão de adversidades que parecem confirmar que tudo esteja indo ao precipício, mesmo assim tu podes ser determinante com tuas atitudes e ações, mudando o rumo aparentemente inevitável que a lógica propõe.

Quando te atreves a contrariar o que te contraria, e a despeito de não teres força aparente para dar conta de todas as adversidades, tua atitude faz acontecer o que teria parecido impossível, então e somente então compreendes que o caminho do heroísmo não é uma fábula para distrair as crianças, mas uma corrente cósmica disponível aos seres humanos para sermos maiores do que o destino que nos açoita.

Não há certeza antecipada sobre a eficiência desta proposta, só quem se atreve a ela pode confirmar sua autenticidade.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você tem seus desejos e intenções em relação a certas pessoas, e talvez seria melhor que elas fossem informadas para não correr o risco de, depois, elas se sentirem manipuladas, apesar de não ser essa sua real intenção.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Às vezes acontece que a boa vontade de ajudar acaba atrapalhando, porque há momentos em que as pessoas precisam resolver o que elas provocaram sem ajuda de ninguém. Observe melhor o cenário antes de querer ajudar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há assuntos que criaram vida própria, porque foram postos em marcha em momentos cruciais, e agora seguem seu curso inexorável. Não há mais como voltar atrás, e nem isso seria desejável. Aproveite a viagem.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Defenda seus interesses, defenda as pessoas que estão dentro do seu círculo de influência, mas cuide para haver mínima reciprocidade nesse movimento, porque a sensação que a ingratidão deixa é muito desagradável.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Conduza tudo do seu jeito, sem levantar bandeira, porque atrair a atenção das pessoas criaria polêmicas que, neste momento, seriam contraproducentes. Conduza tudo do seu jeito, mas com discrição, com naturalidade.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Por maior que seja a boa vontade de certas pessoas que querem ajudar você, sua alma precisa filtrar os conselhos recebidos, porque nem sempre seriam esses as melhores orientações possíveis. Use o discernimento.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há várias opções, mas não se preocupe, porque você não vai precisar se atormentar com o dilema das escolhas, já que a vida parece ter seu próprio e vigoroso movimento nessa hora, é só você seguir o fluxo.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Sempre haverá assuntos que poderiam ter sido abordados com mais sabedoria no momento em que aconteciam, mas é bom você não se estender demais em recriminações e ressentimentos, porque isso não leva a nada.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Erros de avaliação e julgamento, todo mundo comete, o assunto não é esse, mas tentar aprender com o que acontece para, pelo menos, não reincidir nos mesmos erros de sempre. Mantenha a severidade de rédea curta.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se as pessoas não ajudam, que não atrapalhem pelo menos. Você sempre dependerá de alguém para alguma coisa, e nem sempre estarão disponíveis as pessoas certas para isso, mas sempre haverá alguém com boa vontade.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É inevitável que se tenha de fazer um tanto de esforço para realizar os ideais, mas isso não significa que se deva sofrer. O esforço é necessário apenas como ferramenta, mas não é o objetivo que se busca realizar.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nunca se saberá ao certo a medida de intensidade com que se precisa agir em determinado momento, e no geral acontece também que a ansiedade toma as rédeas e a ação se torna impulsiva. Só importa agir, como seja.