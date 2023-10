Sabrina Sato planejava casamento e outro filho com Duda Nagle

Sabrina Sato e Duda Nagle se separaram no começo de 2023, após sete anos de relacionamento. Antes do fim do casamento, a apresentadora tinha sonhos para realizar com o ex, mas que não deu tempo.

Em 2019, em entrevista à Caras, Sabrina Sato estava querendo aumentar a família com o ator e dar um irmão para Zoe. Além disso, queria subir ao altar em um festão de casamento e ambos sonhos não aconteceram.

"Sou movida a sonhos e sonho em me casar com Duda e ter mais filhos, mas quero curtir esta fase da Zoe, afinal, as mudanças são diárias. Além disso, estou focada no trabalho, um desafio que promete ser como um filho", disse, na época.

Tanto Sabrina Sato e Duda Nagle seguem solteiros desde o fim do relacionamento. O ex-casal mantém uma boa relação e dividem os cuidados com a filha.

