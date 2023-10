Brasileira é confundida com "Wandinha" e web fica perplexa com semelhança

Uma brasileira viralizou no TikTok, um aplicativo de vídeos, por se parecer com a atriz Jenna Ortega, a Wandinha da Netflix. A semelhança entre as duas é tanta, que o público chegou a confundir, acreditando que fosse a própria atriz fazendo a dancinha.

No vídeo publicado, a menina que se intitula como Bella, apareceu dançando uma música da série Wandinha e internautas ficaram perplexos. "Esse vídeo é uma piada em si", brincou a brasileira.

"Eu pensei que era a Jenna", comentou um. "Socorro, até o sorriso é igual da Jenna", disse outro. "Mano, não é a Wandinha?", questionou mais um.

O vídeo publicado já está alcançando mais de 1700 comentários, todos falando sobre a semelhança entre ela e Jenna Ortega.

