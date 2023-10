Neste domingo, dia 8 de outubro, Tatá Werneck e Rafa Vitti estão celebrando 7 anos de casamento. Nas redes sociais, a atriz fez uma postagem especial para se declarar ao marido e acabou recebendo uma resposta inusitada.

Em seu Instagram, Tatá compartilhou um álbum com diversas fotos do casal e escreveu: "Esse post é mais do que um agradecimento ao seu amor, companheirismo, paizão que é da nossa pequenininha, roubar meu desodorante há 7 anos, e ter me dado uma família. Esse post é pra agradecer a Lecy que todo ano me lembra que é nosso aniversário de casamento Te amo", começou ela, bem-humorada.

"Obrigada pela filha mais linda que eu poderia ousar em pedir a Deus", disse a mãe de Clara Maria. "Percebam que nas fotos mais recentes Rafa foi ficando mais arrogante por estar malhando #pubi", brincou Tatá Werneck.

Nos comentários, Rafa Vitti entrou na brincadeira e respondeu: "Te amo, meu amor, obrigado por lembrar !! Hahahaha eu só lembrava que era leg day #vidafitness", disse o ator.

Tatá Werneck celebra 7 anos de casamento com Rafa Vitti

