Gabriela Duarte assume novo namorado após casamento de 19 anos

No último sábado, dia 7 de outubro, a atriz Gabriela Duarte, de 49 anos, tornou público seu namoro com o atleta e empresário Fernando Frewka. Nas redes sociais, a artista compartilhou um vídeo especial para celebrar o aniversário do rapaz.

Para fazer a homenagem, a filha de Regina Duarte reuniu diversos registros com momentos românticos do casal. A trilha sonora do vídeo ficou por conta da canção A Thousand Years, de Christina Perri.

"Eu morri todos os dias esperando você. Querido, não tenha medo, eu te amei por mil anos. Eu te amarei por mais mil", diz um trecho da música. Na legenda, Gabriela Duarte escreveu: "Viva você!!!! Te amo", declarou a atriz.

Vale lembrar que, este é o primeiro relacionamento que a famosa assume desde que terminou seu casamento de 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldflus, em janeiro de 2022. Juntos, eles tiveram dois filhos: Manuela e Frederico.

