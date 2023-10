Em Israel, Gabriela Duarte posta sobre drama em guerra: "Está bem difícil"

Gabriela Duarte publicou nas redes sociais um desabafo sobre o momento que está vivendo. A atriz está em Tel Aviv, Israel. O país, neste sábado (7/10), foi atacado pelo grupo Hamas e abriu uma guerra de grandes proporções no local.

"Estou aqui desde sexta-feira, mal cheguei e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, começou a acontecer tudo que vocês estão vendo. Embora eu esteja em Tel Aviv, que não é tão o foco no momento, o primeiro míssil eu consegui ouvir do hotel que estou, às 6h30 da manhã. Então, é complicado. Preciso sair daqui de Israel. Está bem complicado. A situação é muito triste e grave", começou Gabriela.

"Era uma viagem que já estava marcada há muitos anos. Eu queria mostrar Israel para os meus filhos porque, afinal de contas, meus filhos são um pouco judeus. Meu ex-marido, Jairo, é judeu, e eu queria muito mostrar para eles essa cultura", acrescentou atriz sobre o motivo de estar no país.

Ela e os filhos precisaram se esconder em um bunker (abrigo subterrâneo) do hotel em que estão hospedados.

Apesar da situação, a atriz disse que ela e os filhos estão bem. "É muito difícil, muito complicado, mas está tudo bem. Eu queria vir aqui falar com vocês porque tem muita gente me perguntando se estou bem. Estou bem, meus filhos estão bem, está tudo certo. O hotel está dando todo o apoio", concluiu.



