Quem é João Luis Diniz D’Avila, novo namorado de Mariana Rios?

No último sábado, dia 7 de outubro, Mariana Rios tornou público o seu namoro com o economista João Luis Diniz D’Avilla. Por meio do Instagram, a famosa publicou uma série de fotos com o rapaz e na legenda, deixou uma declaração pra lá de especial ao amado.

Diante disso, internautas rapidamente ficaram curiosos para saber quem é João Luis Diniz D’Avilla. Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu abaixo, algumas das principais informações e curiosidades sobre o novo namorado de Mariana Rios. Confira!

Quem é João Luis Diniz D’Avila?

João Luis Diniz D’Avila é economista e tem 27 anos de idade. O rapaz, conhecido também como Juca Diniz, se formou em Economia na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e é neto do bilionário Abilio Diniz, fundador da rede Pão de Açúcar de supermercados.

Além disso, João é filho de Ana Maria Diniz (filha de Abilio), com Luiz Felipe D’Avila, que foi candidato à Presidência da República em 2022, pelo Partido Novo. Na ocasião, o político recebeu 559.708 votos, cerca de 0,47% do total da eleição.

No Instagram, onde soma mais de 4 mil seguidores (número que vem aumentando com a repercussão do namoro com Mariana Rios), Juca costuma mostrar alguns dos seus hobbies preferidos, que é cozinhar, viajar e praticar esportes. O ciclismo, por exemplo, é uma das grandes paixões do rapaz.

O avô de João Luis Diniz D’Avila, atualmente, não é mais presidente do Grupo Pão de Açúcar, porém, é acionista de grandes empresas como Carrefour, BRF, Wine e Hilab.

