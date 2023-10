Musical infantil montado pela EMB celebra o Dia das Crianças

O amor por Brasília foi a centelha para Alexandre Parente escrever a obra Brasília e o sonho encantando, lançada em 2020, em meio à pandemia. Após o grande sucesso, a Escola de Música de Brasília (EMB) decidiu transformar o livro em musical. O espetáculo compõe a programação das festividades do Dia das Crianças e será apresentado no Teatro Levino de Alcântara, até 11 de outubro, em duas sessões diárias: às 10h e às 15h30.

O musical é uma adaptação da obra literária feita para crianças e adultos e narra a criação de Brasília como uma jornada mágica, com informações sobre o fundador, os construtores, os monumentos, a vegetação, animais nativos e a música. Na história, o escritor entra em sintonia com a realidade e o leitor mergulha em um sonho encantado ilustrado sob a ótica do artista Gustavo Ramos.

A sugestão da releitura em forma de espetáculo musical partiu do diretor da escola, Davson de Souza. A exibição foi idealizada e é dirigida pelo núcleo de musicalização infantojuvenil da EMB, sob a coordenação das professoras Micheline Mendes e Eunice Rodrigues. A apresentação envolve cerca de 100 crianças no palco, que atuam no coral, nos instrumentos de percussão, flauta doce e como personagens em cena.

A direção musical é do maestro Joel Barbosa, professor do curso de Arranjo da EMB. Os professores Éder Camuzis, Patrícia Tavares e David Reis, do Núcleo de Musicalização Infantojuvenil, são os responsáveis pelo grande coro de estudantes. A equipe de áudio e gravação, estudantes do curso, é dirigida pelo professor Lautaro Wlasenkov e a iluminação cênica está sob a responsabilidade do professor Aldo Bellingrodth.

Ao Correio, Alexandre Parente diz sentir uma alegria transbordante ao ver a obra literária tornar-se um musical. "Escrevo com o coração e de repente eu sinto vários corações sintonizados a cantar o amor por Brasília, é simplesmente maravilhoso, um presente de Deus. Hoje sinto a melodia do Cerrado bater mais forte no coração das crianças, este é o maior propósito", destaca.

O escritor ainda relata que a relação dele com a capital é muito forte. "O meu pulsar é candango, amo o clima, o céu, a arquitetura, a música e os amigos que realizam o sonho viver Brasília", observa. Alexandre também destaca a visão que tem da cidade e o principal objetivo do livro. "JK, Oscar, os candangos, os pioneiros foram visionários de um sonho para todos os brasileiros, o livro se propõe a apresentar uma Brasília que boa parte do Brasil não conhece, uma Brasília acolhedora, linda e viva", completa.

Serviço

Musical infantil — Brasília e o Sonho Encantado

Nesta terça-feira (10/10) e amanhã, às 10h e às 15h30, na Escola de Música de Brasília (EMB). A entrada é franca, mas as vagas são limitadas e agendadas pelo e-mail: cpacepemb@gmail.com

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel