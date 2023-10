Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (15/10)

Nós não somos “os outros”

Data estelar: Lua cresce em Escorpião



Ainda que não consigas apreciar tudo que tu és, tua aparência, teus estados de ânimo, tua forma de pensar, teus medos, teus sonhos, tuas ansiedades e angústias, por mais que haja inúmeros momentos em cada dia em que desejarias ser outra pessoa diferente da que tu és, ainda assim terás de continuar convivendo contigo.

Nós não somos os “outros”, nós podemos usar cosméticos e vestimentas que nos façam parecer diferentes do que somos, mas na hora de colocar a cabeça no travesseiro para dormir, estaremos a sós conosco, cientes de tudo que ocultamos para sermos diferentes do que somos.

Nada disso que está escrito aqui é uma crítica, apenas constata que nossa humanidade tem o dom da criatividade, que nenhum de nós nasce desprovido da aspiração de subverter a natureza e o destino.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As coisas andam misturadas demais para você cair na ingênua sensação de que o caminho está desimpedido. Melhor você colocar a cabeça no lugar novamente e andar com senso de realidade aguçado por esta parte do caminho.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que gastar energia com angústias e ansiedades que, depois, se mostrarão fora de proporção? Se a alma soubesse disso toda vez que a ansiedade crava suas garras, é certo que aprenderia a driblar melhor os contratempos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mantenha a discrição sobre os desejos que pretende satisfazer, porque atrair a atenção tornaria o ambiente muito tóxico e as chances de realizar as pretensões diminuiriam radicalmente, e não é isso que você quer.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que o cenário esteja tumultuado e as pessoas andem perdendo a cabeça, mesmo assim você poderá intervir e colocar em ordem os acontecimentos, pelo menos temporariamente, mas só um instante será suficiente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Deixar de pensar é impossível, mas é provável e desejável que você aprenda a pensar direito, deixando de lado as ideações que, sabidamente, são produto da ansiedade, e se dedicando a pensar com clareza sobre o que importa.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Difícil conseguir o que você quer agora, mas não é impossível, tudo depende da medida da intensidade envolvida em seus desejos, pois, é essa que determina se você segue em frente e se atreve, ou se se retira da cena.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Talvez você esteja complicando o que não precisa ser administrado com tamanho estresse. Portanto, melhor comece o dia respirando fundo e colocando tudo numa perspectiva mais realista, para não ficar sofrendo à toa.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As intenções ocultas acabam se tornando evidentes, e aí o caldo entorta. Porém, nada está perdido para sempre, isso acontece para que as pessoas envolvidas voltem a colocar a cabeça no lugar e seguir em frente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as coisas nascem tortas, dificilmente se endireitam ao longo do caminho. Ao contrário, é de se esperar que as tortuosidades fiquem cada vez mais complexas e que, por isso, tudo seja mais difícil de fazer.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Verifique se é possível e pertinente você intervir nos acontecimentos para acalmar os ânimos, mas se você não achar nenhuma oportunidade real para isso acontecer, melhor tomar distância e se retirar.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A imaginação sempre consegue ir mais longe do que a capacidade de fazer algo concreto para a realizar, porém, isso não quer dizer que você deva se abandonar à mediocridade, mas se armar para lutar contra ela. Isso sim.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar das tensões recorrentes, você comprovará que não vale a pena acreditar no presságio do desastre, porque não se cumpre, e no fim as coisas acabam acontecendo com mais facilidade e felicidade do que o imaginado.



------