Bob Dylan analisa canções históricas em novo livro

Um novo livro de Bob Dylan, A Filosofia da Música Moderna, chega às livrarias brasileiras em 24 de novembro. Trata-se do primeiro lançamento inédito do cantor e compositor depois que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, em 2016.

A obra - que traz ainda mais de 100 imagens - será lançada pela Companhia das Letras, com tradução de Bruna Beber e Julia Debasse. No livro, que começou a ser produzido em 2010, Dylan escreve 66 ensaios sobre composições de outros artistas, que dão uma boa amostra do que ele aprendeu sobre música ao longo de sua vida dedicada à arte.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

